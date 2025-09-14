“careca-do-inss”-decide-depor-na-cpmi-na-segunda-(15/9)

O empresário Antonio Carlos Camilo Anuntes, conhecido como o “careca do INSS” decidiu depor à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do Congresso Nacional que investiga desvios em aposentadorias no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) na segunda-feira (15/9). A informação foi confirmada pelo presidente do colegiado, Carlos Viana (Podemos-MG), neste domingo (14/9).

O ministro relator do inquérito no Supremo Tribunal Federal (STF) havia determinado que o comparecimento do lobista era facultativa. Antunes foi preso em uma operação da Polícia Federal na manhã de sexta-feira (12/9). Também foi preso o empresário Maurício Camisioti, que também foi convocado para depor na CPMI.

