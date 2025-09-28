28/09/2025
Cariúcha se defende de ataque após revelar romance com bonitão dos olhos claros

Escrito por Portal Leo Dias
Cariúcha deu uma resposta direta e reta a um internauta que a ofendeu após assumir romance com o modelo Alexis Couto, de 27 anos.

No comentário, o seguidor disse que o rapaz só está com ela pelo dinheiro. “Nunca um branco de olhos claros vai namorar uma mulher coroa e cheia de plásticas igual a você”.

A apresentadora, no entanto, respondeu: “Por que tanto preconceito? É difícil imaginar um cara branco de olhos azuis se interessar por uma mulher preta?”, questionou.

Enquanto algumas pessoas se incomodam, Cariúcha segue plena e se divertindo ao lado de Alexis. O rapaz é empresário no meio artístico, um cara que “equilibra bem trabalho e lazer” e parece estar com a sorte grande no amor.

Veja as fotos

Alexis Couto também é ex-participante do reality “Game dos 100”, da Record. O casal, que foi flagrado nas últimas horas trocando carícias em um restaurante no Rio, tem dado o que falar.

