Carlinhos Maia nega ser pivô da treta entre Simone Mendes e Manu Bahtidão

Carlinhos Maia se pronunciou nas redes sociais nesta terça-feira (9/9) após ser apontado como o responsável por levar a Simone Mendes supostas falas negativas de Manu Bahtidão. Nos stories, o influenciador negou qualquer envolvimento: “Não tenho nada a ver com isso. Não sou leva e trás e nem tenho paciência. O real motivo não foi esse, e EU NÃO TENHO NADA A VER, me tira dessa porr*. Minha relação com Simone é de irmandade e proteção. Pelo contrário, minha interferência sempre foi apaziguar”. A publicação foi apagada pouco depois.

Entenda a polêmica

Rumores dão conta de que Simone deixou de seguir Manu nas redes após ouvir que a cantora de piseiro teria falado mal dela. Morando no mesmo condomínio em São Paulo, Manu teria procurado Carlinhos para desabafar — e ele, segundo comentários nas redes, teria repassado a história a Simone. Maia, porém, nega que tenha sido o “mensageiro”.

Treta antiga

As duas lançaram juntas, em 2024, o hit Daqui Para Sempre, que liderou o streaming por meses. Depois, fãs apontaram que Manu retirava a voz e a imagem de Simone nas apresentações solo. A piseira justificou que não tinha estrutura de palco para exibir todos os feats e pediu desculpas.

