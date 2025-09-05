carlos-alcaraz-vence-djokovic-e-garante-vaga-na-final-do-us-open

Carlos Alcaraz é o primeiro finalista da simples masculino do US Open. Nesta sexta-feira (5/9), o espanhol venceu o Novak Djokovic por 3 sets a 0 e garantiu o seu lugar na final. As parciais da partida foram 6/4, 7(7)/(4)6 e 6/2. O confronto ainda marcou a primeira vitória do tenista de 22 anos sob o sérvio em quadra dura.

O adversário de Carlos Alcaraz será definido no confronto entre o número um do ranking Jannik Sinner e o canadense Félix Auger-Aliassime, que acontece ainda nesta sexta-feira (5/9).

Carlos Alcaraz é o primeiro finalista da simples masculino do US Open

Novak Djokovic não chega a uma final de pelo menos um dos quatro Grand Slams pela primeira vez desde 2017

Jannik Sinner joga contra Félix Auger-Aliassime por segunda vaga na final

Félix Auger-Aliassime joga contra Jannik Sinner por segunda vaga na final do US Open

Com a vitória sobre Djokovic, Carlos Alcaraz chega a sua segunda final do US Open na carreira. A sua primeira aparição na decisão foi em 2022, onde venceu o norueguês Casper Ruud por 3 sets a 1 e conquistou o seu primeiro e único título da competição.

Por sua vez, Novak Djokovic não chega a uma final de pelo menos um dos quatro Grand Slams pela primeira vez desde 2017. O sérvio caiu nas semifinais do simples masculino dos quatro campeonatos. No US Open, para Alcaraz, em Wimbledon e em Roland Garros para o número um do mundo, Jannik Sinner. No Australian Open, o tenista se lesionou e abandonou a partida, o alemão Alexander Zverev era seu adversário.