Carlos atualiza estado de saúde de Bolsonaro após médico ser chamado

O vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), tranquilizou os apoiadores do pai algumas horas depois de a família ter chamado o médico Cláudio Birolini, no começo da noite nesta segunda-feira (29/9), para atendê-lo em casa, no Jardim Botânico, em Brasília (DF).

“Graças a Deus mais essa crise passou e tudo volta ao controle diário. Sua reclamação é de rasgar o coração: ‘quem aguenta esses soluços ininterruptos? É de matar qualquer um de estafa!’. Obrigado a todos mais uma vez!”, escreveu Carlos na rede social X.

De acordo com ele, o ex-presidente teve uma crise de soluço, acompanhada de quatro episódios de vômito, descritas como “os mais fortes até agora.” Carlos relatou, no início da noite, que a família havia pensando em levá-lo novamente ao hospital.

A nova crise ocorreu poucas horas depois de o ex-presidente receber o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e dois de seus filhos, Flávio e Jair Renan, em um almoço no condomínio Solar de Brasília, onde está em prisão domiciliar.