29/09/2025
Universo POP
Zé Felipe publica primeira foto de mãos dadas com Ana Castela
BBB 26 terá cinco casas de vidro pelo Brasil e grupo de veteranos junto com pipoca e camarote
Wagner Moura desponta como possível vencedor do Oscar 2026 por papel em filme brasileiro
Solteira, Carol Nakamura fala que está mais seletiva aos 40 e revela: “3 meses sem beijar”
Que peixão! Ana Castela fica impressionada com o talento de Zé na pescaria
Popó pede desculpas a Wanderlei após pancadaria, mas caso vai parar na Justiça
Uma mala cheia de afetos: mãe leva do Acre ao Paraná sabores que matam a saudade da filha
Zagueiro do Flamengo continua seguindo a ex mesmo após separação, unfollow e fotos apagadas
Novo affair de Dado Dolabella, conheça Marcela Tomaszewski, a “loira misteriosa” que foi clicada com o ator
Zé Felipe e Ana Castela divulgam prévia de nova música e clima de romance chama atenção

Carlos atualiza estado de saúde de Bolsonaro após médico ser chamado

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
carlos-atualiza-estado-de-saude-de-bolsonaro-apos-medico-ser-chamado

O vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), tranquilizou os apoiadores do pai algumas horas depois de a família ter chamado o médico Cláudio Birolini, no começo da noite nesta segunda-feira (29/9), para atendê-lo em casa, no Jardim Botânico, em Brasília (DF).

“Graças a Deus mais essa crise passou e tudo volta ao controle diário. Sua reclamação é de rasgar o coração: ‘quem aguenta esses soluços ininterruptos? É de matar qualquer um de estafa!’. Obrigado a todos mais uma vez!”, escreveu Carlos na rede social X.

Leia também

De acordo com ele, o ex-presidente teve uma crise de soluço, acompanhada de quatro episódios de vômito, descritas como “os mais fortes até agora.” Carlos relatou, no início da noite, que a família havia pensando em levá-lo novamente ao hospital.

A nova crise ocorreu poucas horas depois de o ex-presidente receber o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e dois de seus filhos, Flávio e Jair Renan, em um almoço no condomínio Solar de Brasília, onde está em prisão domiciliar.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Governo antecipa salário de setembro dos servidores públicos; confira as datas de pagamento

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost