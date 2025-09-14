Carlos diz que comboio que levou Bolsonaro ao hospital é “humilhação”

O vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (PL) criticou a operação da polícia deste domingo (14/9) para escoltar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para a realização de exames. Trata-se da primeira vez que o ex-chefe do Executivo deixa a prisão domiciliar desde que foi condenado por tentativa de golpe pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal (STF).

Carlos, que acompanha o pai no hospital DF Star, em Brasília, disse que a operação para transportar Bolsonaro envolveu “mais de 20 homens armados de fuzis” e “10 batedores” e disse que o comboio pretente “promover a humilhação de um homem honesto”.

“Já no hospital, homens fardados e armados vigiam como se um senhor de 70 anos pudesse fugir por uma janela, assim como fazem em sua prisão domiciliar. Fica claro: o objetivo é fragilizá-lo, expô-lo e ofendê-lo”, declarou.

Bolsonaro chegou ao hospital para a remoção de lesões na pele pouco antes das 8h deste domingo, acompanhado de dois de seus filhos: além de Carlos, estava com ele o vereador de Balneário Camboriú (SC), Jair Renan (PL). O procedimento tinha horário de início previsto para as 10h e terá cerca de duas horas de duração.

“No fundo, o que não conseguiram em 2018, tentam agora, a qualquer custo, concluir. Não há como não se indignar! Querem matar Jair Bolsonaro de um jeito ou de outro”, declarou Carlos nas redes sociais.

O deslocamento foi feito com escolta de sete carros e seis motos da Polícia Penal do Distrito Federal, como deferido pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. Alguns apoiadores do ex-presidente se aglomeraram na porta do hospital.