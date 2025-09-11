Cármen Lúcia dá “corte” em Flávio Dino durante voto em julgamento: “Dois mil anos calada”

A ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Cármen Lúcia deu um “corte” no ministro Flávio Dino durante a leitura do voto no quinto dia do julgamento da trama golpista, nesta quinta-feira (11). A situação ocorreu após Dino pedir um aparte. A ministra concedeu o pedido para comentário do colega, desde que fosse “rápido”, alegando que “porque nós mulheres ficamos dois mil anos caladas, nós queremos ter o direito de falar”.

A ministra Cármen citava um trecho do livro “História de um crime”, do autor Victor Hugo, quando Dino pediu um aparte para elogiar a alusão ao livro. Apesar da brincadeira, a ministra disse que concedia o direito ao comentário e que “o debate faz parte dos julgamentos”.

— Eu concedo, como sempre, está no Regimento do STF, o debate faz parte dos julgamentos, tenho o maior gosto em ouvir, eu sou da prosa — disse a ministra.

Dino, então, agradeceu Cármen Lúcia “pela gentileza”, e justificou o pedido de aparte.

— O ministro Gilmar Mendes, que está aqui presente, há pouco me perguntou “Flávio, teu voto foi tão curto”, e eu disse “É porque eu uso uma técnica, chamada banco de horas. Eu faço um voto curto para fazer muito aparte” — disse e arrancou risadas da Corte.