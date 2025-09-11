Cármen rebate Fux: “Diferente do alegado, Bolsonaro era o líder”

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
carmen-rebate-fux:-“diferente-do-alegado,-bolsonaro-era-o-lider”

Durante seu voto na ação que julga Jair Bolsonaro (PL) e sete de seus aliados na suposta trama golpista, nesta quinta-feira (11/9), a ministra Cármen Lúcia rebateu argumento do magistrado Luiz Fux e afirmou que o ex-presidente é o líder de uma organização que “promovia todas as formas de articulação alinhada para que se chegasse ao objetivo da manutenção por decomodidade do poder.”

“Diferente do alegado, aliás, ele [Bolsonaro] não foi tragado para o cenário das insulgências, ele é o causador, ele é o líder de uma organização que promovia todas as formas de articulação alinhada para que se chegasse ao objetivo da manutenção por decomodidade do poder”, disse a magistrada, sem citar Fux nominalmente, mas fazendo referência a seu voto.

Leia também

Acompanhe o julgamento:

Em atualização.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Adolescentes são flagrados fazendo live nas redes sociais de dentro de unidade socioeducativa do Acre

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost