Carmo Dalla Vecchia reage às críticas sobre sua aparência: “Vá cagar”

O ator Carmo Dalla Vecchia voltou a responder, nesta terça-feira (23/9), comentários negativos sobre sua aparência nas redes sociais. Ele se tornou alvo de críticas virtuais pelo novo estilo adotado, bem diferente pelo utilizado nos papéis que o fizeram famoso nas telenovelas. Atualmente, o artista utiliza o cabelo, sobrancelhas e barba descoloridos.

A reação veio à tona justamente após uma comparação com o visual usado anteriormente: “E pensar que ele já foi lindo”, disse um seguidor, que foi logo rebatido: “Posso voltar a ser padrão, basta querer. Apesar de me achar gato assim. Mas posso voltar a agradar à mediocridade quando quiser”, iniciou.

Em seguida, Dalla Vecchia devolveu a crítica com uma ironia: “E você? Já foi lindo alguma vez? Você terá essa chance de voltar a ser algo que esperam de você, fácil como seria para mim? Basta cortar o cabelo e colocar um dente, porque o shape está fod*! 55 anos com 12% de gordura pesando 100 kg? Quem tem isso? Estou achando que teus peitos tão de índia velha com o mamilo triste apontando para baixo. Acertei?”.

Ele seguiu reunindo comentários negativos, e respondeu a uma seguidora que pediu que ele “voltasse à forma natural”: “Você realmente acha que eu gostaria de ler de alguém que como eu estou não está bom? O mais incrível é que as pessoas são escrotamente infelizes dizendo que gostam de você e que você é lindo, portanto não se estrague. Imagina se saíssemos por aí dizendo: ‘emagreça, volte a pintar seus cabelos, pois os brancos não lhe caem bem’. Sua fofa, vá cagar! Não preciso de fãs passivas agressivas”.

Carmo também reagiu a um comentário sobre sua beleza, retratada como algo passado, e os dentes. Ele reparou que a crítica em questão utiliza lentes de contato: “Você jura que esses dentes de MENTEX com volume exagerado, deixando o sorriso claramente artificial, de uma cor que nem existe na paleta da natureza humana (…) te dão direito de falar de único fio de cabelo meu?”

“Devia ter o 11º mandamento: não responderás às bestas infernais”, escreveu. Senhor, me ajuda, porque eles me provocam. A tentação de responder é grande, e não me aguento”, finalizou Carmo Dalla Vecchia.

