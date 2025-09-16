Carnes e ovos ficam mais baratos em Rio Branco, mas picanha sobe de preço, aponta pesquisa da Ufac

Um levantamento recente realizado pelo PET Economia da Universidade Federal do Acre (Ufac) revelou que o consumidor que opta por comprar em açougues ainda encontra preços mais vantajosos do que nos supermercados. A pesquisa foi feita entre os dias 8 e 12 de agosto em Rio Branco e no município de Assis Brasil, abrangendo 65 estabelecimentos.

A discrepância pode ser vista, por exemplo, no preço da alcatra: enquanto nos açougues da capital o corte é encontrado por R$ 38,69, nos supermercados chega a R$ 52,45. Outra comparação significativa aparece no filé, que custa em média R$ 60,86 em Rio Branco, mas apenas R$ 51,00 em Assis Brasil.

No recorte geral, a análise indica que a maior parte dos cortes de carne e também os ovos registraram queda entre agosto e setembro. A cartela com 30 unidades de ovos foi o produto que mais barateou, com redução de 10,19%. Carnes de consumo popular também ficaram mais acessíveis: fígado (-9,14%), pá com osso (-4,78%) e agulha (-4,31%).

Os cortes intermediários, como coxão mole, coxão duro, fraldinha, patinho e músculo, tiveram reduções mais discretas, entre 0,89% e 3,56%. Já a picanha destoou do movimento de baixa, registrando aumento de 5,51%, resultado atribuído à alta demanda ou a fatores sazonais do mercado.

Apesar desse contraste, o balanço do PET Economia mostra um quadro de estabilidade para o setor. De acordo com os pesquisadores, o cenário pode ser considerado positivo para famílias que buscam alternativas de consumo em cortes mais baratos, especialmente em tempos de orçamento apertado.