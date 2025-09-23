Carol Castro critica escolha de Virginia na Grande Rio e fala em “hipocrisia”

A atriz Carol Castro voltou a se posicionar contra a escolha de Virginia Fonseca como rainha de bateria da Acadêmicos do Grande Rio para o Carnaval de 2026. Em entrevista à IstoÉ Gente, Carol classificou a decisão como incoerente com o discurso do enredo.

“Ela ser anunciada na Grande Rio, que tem um samba-enredo que fala sobre desigualdade, é uma hipocrisia. (…) Adoro Carnaval, mas acho que rainha de bateria deveria ser alguém da comunidade”, afirmou.

Nas redes sociais, Carol já havia criticado a nomeação e lembrou que o enredo da escola exaltará o movimento manguebeat, nascido com forte teor de denúncia social. Ela também citou que Virginia prestou depoimento na CPI das Bets, dizendo ver contradição entre o tema do desfile e a escolha da influenciadora.

“Em 2026, o enredo da Grande Rio é sobre o movimento manguebeat, que surgiu para denunciar as desigualdades sociais e a pobreza, aí colocam a Virginia como rainha de bateria, que há uma semana estava depondo na CPI das Bets justamente por enganar pobre e ganhar dinheiro em cima deles”, disse a atriz.

Até a última atualização, a Grande Rio e Virginia Fonseca não haviam comentado publicamente as críticas de Carol.

Fonte: Metrópoles

Redigido por: ContilNet