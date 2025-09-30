30/09/2025
Carol Solberg e Rebecca conquistam Etapa Elite do Circuito Mundial

Escrito por Agência Brasil
Logo Agência Brasil

Carol Solberg e Rebecca se deram melhor na final brasileira da etapa Elite do Rio de Janeiro do Circuito Mundial de vôlei de praia. Elas derrotaram Thâmela e Vic por 2 sets a 1 (parciais de 18/21, 21/18 e 15/11), no último domingo (28), para ficarem com o título da competição.

“Jogar esta etapa no Rio é um presente, é muito especial, ainda mais com uma torcida que incendeia a arena. Foi um torneio que começou muito difícil para nossa equipe, tivemos que ir construindo o nosso caminho. Nossa parceria em quadra foi importante para entendermos a melhor forma de uma ajudar a outra nos momentos difíceis. O Circuito Mundial é sempre muito duro, com altos e baixos, então quando conseguimos o título de uma etapa temos que comemorar muito”, declarou Carol Solberg.

Já Rebecca destacou como foi especial conquistar o título na cidade do Rio de Janeiro: “Esse título mostra o quanto nossa dupla tem espaço para crescer. Uma final brasileira sempre é um jogo muito difícil. Conseguimos uma boa troca em quadra, conhecemos demais Thamela e Vic. Fomos efetivas no aspecto mental, na nossa comunicação. Foi muito especial conquistar esta etapa jogando no Rio com amigos e família presentes na arena”.

