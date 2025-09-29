29/09/2025
Carreata homenageia fundador da Atlântida Móveis, vítima de câncer

O empresário Antônio Lordes Sobrinho (foto em destaque), sócio-fundador da empresa Atlântida Móveis, faleceu na última sexta-feira (26/9), aos 79 anos. Sr. Lordes, como era chamado por familiares, amigos e funcionários, estava internado por conta de um câncer.

O corpo de Sr. Lordes foi velado no domingo (28/9). Antes, foi realizada uma cerimônia em uma loja maçônica de Taguatinga. Em seguida, caminhões da Atlântida Móveis se reuniram na Estrada Parque Taguatinga (EPTG) para uma carreata rumo ao Campo da Esperança da Asa Sul, local do enterro.

O vídeo abaixo, registrado por uma das filhas de Antônio Lordes, mostra a carreata em homenagem a Lordes.

Ao lado de Donizete Antônio Filho, Antônio Lordes Sobrinho fundou a Atlântida Móveis na década de 1980. De lá para cá, a empresa se espalhou pelo Distrito Federal e se tornou referência na capital. Atualmente, são 17 lojas no DF.

O perfil oficial da Atlântida Móveis se despediu de Sr. Lordes com pesar. “Seu legado e dedicação seguirão vivos em cada conquista da nossa história”, declarou a empresa. Nos comentários, diversos seguidores deixaram mensagens de despedidas. “Meus sentimentos aos familiares neste momento de luto. Ele deixa um legado, a melhor loja de móveis que conheço”, registrou uma mulher.

Companheira de trabalho de longa data, a assistente administrativo Suelma Alves, 57, classificou Sr. Lordes como uma pessoa prestativa e cordial. “Vão ficar apenas lembranças boas”, resumiu.

