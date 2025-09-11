Carreta carregada de toras de madeira tomba e motorista fica ferido no interior do Acre

Uma carreta que transportava toras de madeira tombou na BR-364, na tarde desta quinta-feira (11), por volta das 16h, em um ponto da rodovia que liga os municípios de Sena Madureira e Manoel Urbano.

Carreta tombada às margens da BR-364, entre Sena Madureira e Manoel Urbano, na tarde desta quinta-feira (11)/Foto: Reprodução

De acordo com informações de pessoas que passavam pelo local, o motorista sofreu um ferimento no braço após o tombamento do veículo. A principal suspeita é de que as más condições da estrada tenham contribuído para o acidente.

A carreta ficou atravessada na pista e chamou a atenção de motoristas que transitavam pelo trecho. O estado de saúde do condutor não foi detalhado. Com informações do site Juruá Comunicação

Veja o vídeo: