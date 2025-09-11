11/09/2025
Universo POP
Giulia Be confirma Lula e Trump na lista de convidados de seu casamento com Conor Kennedy
Estudante de medicina trabalha como coletor de lixo à noite para realizar sonho da faculdade
Professor faz ataques racistas após ‘fora’ em app de namoro gay: “Quem tem coragem de comer este c* preto?”
Via Verde Shopping traz universo marítimo da Patrulha Canina pela primeira vez ao Acre
Café e conexão feminina marcam a segunda edição do Left-Hand no Acre
11 de setembro: o dia em que a Globo ficou mais de 4 horas no ar sem comerciais
Foto polêmica: quem é Adrielly, jovem repostada por Yuri Lima, namorado de Iza
Andressa Suita rebate boatos e nega ser pivô de “treta” entre Gusttavo Lima e Thiago Brava
Bruna Karla rebate processo da MK Music e fala em “quase trabalho escravo”
Visita rejeitada: irmão ameaça chamar a polícia após aproximação de Suzane von Richthofen

Carreta carregada de toras de madeira tomba e motorista fica ferido no interior do Acre

Acidente ocorreu na tarde desta quinta-feira (11), no trecho que liga Sena Madureira a Manoel Urbano.

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Uma carreta que transportava toras de madeira tombou na BR-364, na tarde desta quinta-feira (11), por volta das 16h, em um ponto da rodovia que liga os municípios de Sena Madureira e Manoel Urbano.

Carreta tombada às margens da BR-364, entre Sena Madureira e Manoel Urbano, na tarde desta quinta-feira (11)/Foto: Reprodução

Carreta tombada às margens da BR-364, entre Sena Madureira e Manoel Urbano, na tarde desta quinta-feira (11)/Foto: Reprodução

De acordo com informações de pessoas que passavam pelo local, o motorista sofreu um ferimento no braço após o tombamento do veículo. A principal suspeita é de que as más condições da estrada tenham contribuído para o acidente.

A carreta ficou atravessada na pista e chamou a atenção de motoristas que transitavam pelo trecho. O estado de saúde do condutor não foi detalhado. Com informações do site Juruá Comunicação

Veja o vídeo:

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost