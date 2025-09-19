Carro colide com caminhonete e motorista é agredido por outro ao tentar fugir do local; VÍDEO

Um vídeo que circula nas redes sociais nesta sexta-feira (19) mostra uma briga após um acidente de trânsito em Rio Branco. As imagens registraram o momento em que o motorista de um carro vermelho bateu contra uma caminhonete e, ao tentar fugir, foi impedido pelo proprietário do veículo atingido.

A confusão começou quando o dono da caminhonete tentou evitar que o condutor do carro deixasse o local sem prestar esclarecimentos. Os dois homens entraram em luta corporal, sendo separados apenas por pessoas que passavam pelo trecho.

De acordo com relatos de moradores que presenciaram a cena, o motorista do carro vermelho estaria sob efeito de álcool no momento da colisão. Apesar da briga e da tensão, não houve registro de feridos graves no acidente.

VEJA O VÍDEO: