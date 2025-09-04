Carro com revisão recente pega fogo na Asa Sul; motorista relata PT

Um carro pegou fogo por volta das 8h desta quinta-feira (4/9), na quadra 107 da Asa Sul, em Brasília. A dona do veículo, um Ford Fiesta, se dirigia para a academia quando ocorreu o incêndio.

A motorista sentiu um cheiro de queimado saindo pelo ar-condicionado e conseguiu sair do carro. Ela relatou que, logo em seguida, as chamas tomaram conta do automóvel rapidamente. Segundo a condutora, o carro havia voltado de uma revisão há cerca de uma semana e agora houve um PT (perda total).

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado e, segundo a motorista, chegaram com rapidez à ocorrência. Os militares realizaram perícia, mas detalhes do laudo ainda não foram divulgados.

A proprietária do carro relatou que, há cerca de umas emana, o veículo voltou da revisão sem alterações
Segundo a motorista, o cheiro de queimado começou a sair do ar condicionado

Foi declarada perda total ao veículo

Vinícius Schmidt/Metrópoles (@vinicius.foto)2 de 3

A proprietária do carro relatou que, há cerca de umas emana, o veículo voltou da revisão sem alterações

Vinícius Schmidt/Metrópoles (@vinicius.foto)3 de 3

Segundo a motorista, o cheiro de queimado começou a sair do ar condicionado

Vinícius Schmidt/Metrópoles (@vinicius.foto)

 

 

