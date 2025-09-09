Carro de autoescola é arrastado por carreta em acidente grave no interior do Acre; ASSISTA

Um carro de autoescola foi arrastado por uma carreta na manhã desta terça-feira (9) na Avenida Coronel Mâncio Lima, em Cruzeiro do Sul. O acidente aconteceu quando ambos os veículos estavam parados em um semáforo da via.
Segundo relatos de populares, a carreta tentou acessar a Rua do Muru, mas o motorista não percebeu a presença do carro menor ao lado e acabou arrastando-o por alguns metros. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.
A ocorrência resultou apenas em danos materiais. A perícia técnica e a Polícia Militar de Trânsito estiveram no local para os devidos procedimentos.
