Carro em chamas desce rua desgovernado e quase atropela pedestre. Veja

Escrito por Metrópoles
carro-em-chamas-desce-rua-desgovernado-e-quase-atropela-pedestre.-veja

Imagens de uma câmera de segurança flagraram um carro em chamas descendo desgovernado uma rua e quase atropelando pedestres, na noite dessa terça-feira (2/9), em Campinas, no interior de São Paulo. O caso aconteceu na Rua Cinco, no Núcleo Residencial Vila Vitória.

No vídeo, é possível ver o carro descendo a rua de ré e atravessando um cruzamento até colidir com outro carro. Populares aparecem assustados e alguns chegam a correr para desviar do veículo.

Veja:

O motorista do veículo atingido conseguiu sair a tempo do carro e ninguém se feriu. Segundo testemunhas, o carro estava estacionado e teria descido sozinho, mesmo com o freio de mão acionado. O caso será investigado.

O carro foi completamente tomado pelas chamas e moradores tentaram conter o fogo com baldes de água. O incêndio, contudo, só foi extinto após a chegada de uma equipe do Corpo de Bombeiros.

