Carro ocupa duas vagas de deficientes em supermercado de Rio Branco e gera revolta

Veículo estava estacionado de forma irregular na noite desta terça-feira (9)

Um veículo foi flagrado ocupando duas vagas destinadas a pessoas com deficiência no estacionamento de um supermercado na região da Vila Betel, em Rio Branco, Acre. O motorista deixou o carro e saiu caminhando normalmente, indicando que não possuía qualquer necessidade especial para utilizar os espaços reservados.

Veículo estacionado irregularmente em duas vagas reservadas a deficientes na Vila Betel/Foto: ContilNet

O flagrante ocorreu na noite desta terça-feira (9) e a denúncia foi feita de forma anônima, reforçando a importância do respeito às vagas exclusivas, destinadas a facilitar o acesso de pessoas com mobilidade reduzida.

