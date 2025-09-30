Carro tomba em avenida movimentada de Rio Branco e deixa trânsito congestionado

Um acidente de trânsito registrado na manhã desta terça-feira (30) causou o capotamento de um carro nas proximidades do 7º Batalhão de Engenharia de Construção (7º BEC), em Rio Branco.

Ainda não se sabe o que causou o capotamento do veículo, apenas que o ocorrido interrompeu a passagem de outros automóveis e provocando lentidão em toda a região. O trânsito ficou paralisado por alguns minutos até a chegada das equipes de apoio.

Não há confirmação sobre o número de ocupantes nem sobre possíveis feridos até o momento. O caso será investigado para apurar as circunstâncias do acidente.