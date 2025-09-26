Carro turbinado: traficante escondia cocaína em tanque de combustível

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá) e 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho II), prendeu em flagrante, nesta quinta-feira (25/9), dois homens que traficavam cocaína no Paranoá, além de ter armas irregulares.

A Polícia Civil iniciou as investigações após receber denúncias da rede de tráfico, onde dois homens estariam fornecendo drogas na região e agindo em associação.

Os policiais receberam a informação de que os homens estariam em determinada localização na região administrativa de Sobradinho II para realizar uma entrega de uma droga encomendada. As equipes foram até o local e passaram a monitorar o movimento, esperando a chegada dos homens.

Após ser identificada atitude suspeita, os denunciados foram abordados e a Polícia localizou com os homens uma porção grande de cocaína, R$1.346 em espécie e, no interior da tampa de combustível, cinco porções pequenas de cocaína.

Veja a apreensão:

As equipes foram até a residência do autor para verificar a existência de mais drogas, onde encontraram 17 porções pequenas de cocaína envoltas, três máquinas de pagamento para cartões, uma balança de precisão, uma carabina de pressão, calibre 4,5MM, um revólver calibre .32, com numeração raspada, três munições calibre .32 e uma munição calibre .22.

Os dois presos seguirão detidos e à disposição da Justiça do Distrito Federal.

Apreensão no mesmo dia

Também nessa quinta-feira (25/9), no Paranoá, policiais militares do 20º Batalhão prenderam um homem e apreenderam mais de 200g de maconhatrês galões de lança-perfume, três celulares, um rolo de plástico filme usado para embalar as drogas, uma balança de precisão e mais de R$ 103 em espécie.

A equipe policial recebeu a informação de que um indivíduo em um veículo branco estava envolvido com o tráfico na Quadra 30. Ao perceber a aproximação da viatura, o motorista tentou fugir, mas foi interceptado após uma perseguição de cerca de 2km.

Além da grande quantidade de drogas, foi constatado também que o condutor não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH), o que resultou na apreensão e remoção do veículo para o depósito do Detran.

O homem foi encaminhado à 6ª DP junto com todo material detido.