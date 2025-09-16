Cartão do SUS passa a ser vinculado ao número do CPF

O Ministério da Saúde vai substituir o atual modelo do cartão emitido pelo Sistema Único de Saúde (SUS) por um vinculado ao nome e número do CPF do cidadão. A mudança, que passa a valer imediatamente, foi anunciada pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e a ministra da Gestão de Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, nesta terça-feira (16/9).

Com a medida, a expectativa do governo é que 111 milhões de cadastros sejam desativados até abril de 2026. Segundo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, a mudança vai trazer mais eficiência e segurança do sistema.

Leia também

Desde julho de 2025, a pasta tem feito uma limpeza no CADSUS, base que reúne informações sobre usuários do SUS. Até o momento, foram 54 milhões de registros sem CPF que já foram suspensos. O objetivo do governo é que a base do CADSUS se iguale ao número total de CPFs ativos na Receita, de 228,9 milhões.

“Estamos dando um passo decisivo rumo a uma revolução tecnológica no SUS, ao adotar o CPF como identificador único dos cidadãos. Essa é uma mudança estrutural, que prepara o presente e o futuro do SUS, fazendo do nosso sistema uma referência ainda maior para o mundo”, disse o ministro.

Não será necessário imprimir um novo cartão, pois o documento estará disponível de forma digital por meio do CADSUSWEB e, em breve, no Meu SUS Digital.

A pasta ressalta que pacientes que não têm CPF continuarão sendo atendidos normalmente pelo SUS. “Não estamos deixando ninguém para trás. As pessoas que não têm CPF ainda vão continuar a ser atendidas”, frisou Padilha.