26/09/2025
Cartaz na porta de frigorífico em GO avisa que petista não é bem-vindo

Uma loja do Frigorífico Goiás, em uma área nobre de Goiânia, fixou, nesta semana, um cartaz (foto em destaque) na entrada no qual dizia que petistas não são bem-vindos no local. A peça publicitária anuncia o preço do quilo de um corte de carne bovina filé mignon black angus, mas logo abaixo a orientação política é colocada.

“Petista aqui não é bem vindo”, está escrito em letras maiúsculas.

A notícia do cartaz circulou pela capital de Goiás e teve grande repercussão, tanto nas redes sociais quanto fora da internet. Após as reações, tanto positivas quanto negativas ao cartaz, o CEO do frigorífico gravou um vídeo no qual disse que petistas apenas não são bem-vindos no estabelecimento, mas que não estão proibidos de frequentar a loja.

Uma das repercussões foi o acionamento do Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) e do Procon estadual contra o estabelecimento comercial.

Na representação contra o estabelecimento no MP-GO, o deputado estadual Mauro Rubem (PT) questiona a suposta prática de publicidade abusiva, prevista no Código de Defesa do Consumidor (CDC). O Procon foi provocado a realizar medidas fiscalizatórias e sancionatórias à loja do frigorífico.

O Metrópoles não conseguiu contato com o frigorífico, ainda que o próprio CEO tenha feito a defesa sobre a situação nas redes sociais.

Picanha 22

Em outubro de 2022, ainda durante a campanha eleitoral, o mesmo frigorífico foi alvo de outra polêmica, por vender a “picanha mito” a R$ 22, número do então candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) na urna.

Houve tumulto e o caso foi parar na Justiça, que determinou a suspensão da venda do produto.

