Cartazes e cobrança: torcida do São Paulo protesta no Morumbis após eliminação

O clima antes da partida entre São Paulo e Ceará, pelo Campeonato Brasileiro, foi marcado por protestos no entorno do Morumbis nesta segunda-feira (29/9). A movimentação começou por volta das 15h30, quando torcedores passaram a colar placas e cartazes com mensagens críticas a dirigentes como Carlos Belmonte e Julio Casares. As frases de maior destaque traziam pedidos de saída dos gestores e imagens dos mesmos.

A manifestação foi convocada para as 18h, duas horas antes do jogo, tendo como organizadoras torcidas ligadas ao clube. No fim de semana, Baby, um dos líderes da Independente, havia divulgado a convocação pelas redes sociais. O estopim para o ato foi a eliminação do São Paulo na Copa Libertadores, nas quartas de final contra a LDU, que aumentou a pressão sobre a diretoria.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Protesto contra diretoria marca pré-jogo do São Paulo no Morumbis Reprodução/Izabella Giannola/ Lance! Crédito Internet Reprodução Estádio Morumbis Agnews Voltar

Próximo

Internamente, a crise política do clube também se acentuou. Grupos opositores têm cobrado explicações ao presidente Julio Casares, e divergências entre ele e o diretor de futebol Carlos Belmonte se intensificaram, revelando divisões entre a Barra Funda e o Morumbis. A gestão vem sendo questionada por motivos que vão desde vendas consideradas abaixo do esperado até debates sobre Cotia, além do desgaste causado pela eliminação na Libertadores.

Em nota oficial, organizada sob o título “Separando Leões de Hienas”, os torcedores anunciaram a convocação e citaram os dirigentes responsabilizados por “mais uma temporada perdida”.

O texto dizia: “Todos os responsáveis pela vergonha de mais uma temporada perdida serão cobrados. Casares, Belmonte/Chapecó/Nelson, Rui Costa, Sanches (DM), Pedro Campos (preparação física). Não se trata de perder classificação. Se trata de como se perde, diante de quase 60 mil fanáticos pelo São Paulo”.

O comunicado também mencionava reivindicações como direito ao voto nas eleições de presidente, auditoria externa, fim do Conselho Vitalício e modernização do CT da Barra Funda. Em tom de cobrança direta, o texto concluiu: “O B.O. é seu, Casares. Ou resolve ou renuncia!”.