Casa de “Ainda Estou Aqui” volta ao mercado por R$ 18 milhões

A casa usada como cenário do filme “Ainda Estou Aqui” — vencedor do Oscar — está novamente à venda no Rio de Janeiro. Segundo anúncio recente, o imóvel foi relistado por R$ 18 milhões. A residência havia sido cogitada pela Prefeitura do Rio para abrigar a Casa do Cinema Brasileiro, porém o acordo não avançou após os proprietários considerarem baixo o valor oferecido pelo município. Metrópoles

Localizada na Urca, Zona Sul carioca, a casa tem 450 m², é duplex e passou por reformas. No piso inferior, há três salas, copa-cozinha ampla, varandão, quintal, jardim e garagem para dois carros. No andar superior, são quatro suítes, incluindo uma master com closet e varanda de frente para o mar. A área externa reúne gourmet com churrasqueira, adega, piscina e espaço de lazer. Metrópoles

Além da venda, o imóvel é ofertado para aluguel por R$ 80 mil/mês. Custos extra incluem IPTU de ~R$ 1 mil/mês e foro anual de R$ 35 mil (terreno de marinha). Metrópoles

Contexto: do plano cultural ao recuo

Em 3 de março de 2025, o prefeito Eduardo Paes anunciou a intenção de desapropriar a casa para criar a Casa do Cinema Brasileiro — projeto divulgado em canais oficiais. Meses depois, as tratativas não prosperaram, e o imóvel retornou ao mercado imobiliário. Prefeitura do Rio

Fonte: Metrópoles; Prefeitura do Rio/Agência Brasil (histórico do projeto Casa do Cinema Brasileiro). Metrópoles+1

✍️ Redigido por ContilNet