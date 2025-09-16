Casa de Ainda Estou Aqui volta ao mercado por R$ 18 milhões

A casa onde foi filmado o longa Ainda Estou Aqui, vencedor do Oscar, está novamente à venda. O imóvel foi colocado no mercado por R$ 18 milhões.

Segundo o jornal Extra, a residência chegou a ser cogitada pelo prefeito Eduardo Paes para abrigar o projeto Casa do Cinema Brasileiro. As negociações, no entanto, não avançaram porque os proprietários consideraram baixo o valor oferecido pela prefeitura.

Localizada na Urca, na Zona Sul do Rio, a casa tem 450 m² e passou por reformas recentes. O imóvel é duplex, conta com três salas no primeiro piso, ampla copa-cozinha, varandão, quintal, jardim e garagem para dois carros.

Casa em que foi gravado o filme Ainda Estou Aqui

Cena do filme Ainda Estou Aqui

Ainda Estou Aqui

Selton Mello compartilha fotos dos bastidores de Ainda Estou Aqui

Fernanda Torres interpreta Eunice Paiva em Ainda Estou Aqui

No andar superior, há quatro suítes, incluindo uma master com closet e varanda de frente para o mar. A residência ainda possui área gourmet com churrasqueira, adega, piscina e espaço de lazer.

Além do valor de venda, o imóvel está disponível para aluguel por R$ 80 mil mensais. Os custos extras incluem IPTU de R$ 1 mil por mês e foro anual de R$ 35 mil, já que o terreno pertence à Marinha.