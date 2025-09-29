Casa de vidro volta ao BBB com dinâmica inédita: entenda

O BBB 26 está vindo aí e promete várias novidades para a 26ª edição da atração. Entre as mudanças anunciadas está a presença de 5 casas de vidro e um novo “grupo” de participantes: além dos tradicionais camarotes e pipocas, o reality contará com a presença de ex-BBBs chamados de “veteranos”.

As novidades foram anunciadas nesta segunda-feira (29/9) e promete dar mais poder ao público. O jogo começará com cinco casas de vidro, cada uma delas em uma região do país. O público terá então a oportunidade de substituir qualquer jogador da casa.

Tadeu Schmidt

Tadeu Schmid

BBB24 tem Líder pentacampeão e mudança na dinâmica do Paredão; entenda

Logo do BBB

Renata venceu o BBB 25 com 51,90% dos votos

Essa substituição virá de um espaço desafiador, sem regalias, e quem estiver neste local vai precisar enfrentar desafios e perrengues para conquistar o público e ter uma chance de entrar na disputa oficial.

A 26ª edição do programa ainda não tem data de estreia. O comando do reality ficará mais uma vez com Tadeu Schmidt.