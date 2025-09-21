casa-vai-parar-em-cima-de-carro-durante-temporal-com-granizo-em-sc

Os temporais trazidos por uma frente fria que chegou ao Estado neste final de semana causaram estragos significativos em cidades do oeste catarinense. Barra Bonita, o menor município em número de habitantes de Santa Catarina, é o mais castigado até o momento. Lá, uma casa chegou a sair do lugar, parando sobre um carro, tamanha a força do vento. A prefeitura estuda decretar situação de emergência.

Eduardo Frederichs, coordenador de Defesa Civil de Barra Bonita, contou que árvores e fiação elétrica caíram sobre as ruas e 40 imóveis tiveram danos por conta do granizo.

O temporal começou por volta das 21h de sábado (20/9) e veio acompanhado de muito vento. Destelhamentos, quedas de vegetação e postes de energia estão na lista dos impactos. Três vias do município de 1,6 mil moradores seguiam interditadas na manhã deste domingo (21/9).

