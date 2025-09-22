Casa “voa” e para em cima de carro após tornado em Santa Catarina

Escrito por Portal Leo Dias
O inimaginável aconteceu em Barra Bonita, no Oeste de Santa Catarina, onde um forte temporal deixou um rastro de destruição e uma cena digna de filme no último sábado (20/9). Um tornado foi confirmado pela Defesa Civil do estado e pegou a todos de surpresa no fim de semana.

Uma casa foi arrancada do chão pela fúria do vento e aterrissou, acreditem, em cima de um carro. A imagem chocante, que já viralizou, mostra a residência de madeira sem seu alicerce, sendo sustentada pelo veículo esmagado.

O temporal, que veio acompanhado de granizo, causou estragos em cerca de 40 imóveis durante a noite. A Defesa Civil local estima que as rajadas ultrapassaram os 80 km/h nas áreas mais atingidas, e o município já avalia a possibilidade de decretar situação de emergência.

O tornado, que surgiu após instabilidades vindas da Argentina, ganhou força em cidades como Barra Bonita e São Miguel do Oeste. A confirmação do fenômeno veio após a análise de imagens de drone, que revelaram um rastro de destruição com telhados arrancados e árvores tombadas, indicando a passagem de uma tempestade severa.

