Casados há 21 anos, Lázaro Ramos lista 21 razões para amar Taís Araújo

Lázaro Ramos e Taís Araújo estão completando 21 anos de casados, neste sábado (13/9). Os atores, que são pais de João Vicente, de 14 anos, e Maria Antônia, de 10, trocaram declarações de amor nas redes sociais para celebrar a data.

No Instagram, o ator listou 21 razões para amar a esposa, que está no ar como Raquel de Vale Tudo: “Hoje completamos 21 anos de casados. Chegamos à maioridade. O tempo correu, criamos família, filhos nasceram. O amor se modificou ano após ano. E melhorou! Nos conhecemos mais, nos respeitamos mais, nos admiramos mais”, começou.

E prosseguiu: “21 anos é uma grande vitória. Dava para imaginar isso lá no começo? Sabe que eu não sei? Tinha uma conexão que parecia que seria duradoura, mas 21 anos é dia de celebrar! E eu celebro lembrando de 21 motivos para te amar”, declarou.

A lista de Lázaro Ramos

Na publicação, Lázaro Ramos enumerou: “Pelo riso fácil, pelo abraço que acolhe, pela sua força, pela leveza que traz, pela beleza que só cresce, pela parceria inabalável, pelo olhar que me atravessa, pela parceria que temos no cuidado com os nossos filhos, pelo jeito que me desafia, pela generosidade, pela coragem”, observou, antes de completar:

“Pela escuta atenta, pelas viagens, pela fofoquinha juntos, pela inteligência, pela fé que te move, pela criatividade, pelo senso de Justiça, por sempre querer dormir com alguma parte do nosso corpo em contato, pela amizade verdadeira e, sobretudo… por ser você”, encerrou.

Declaração de Taís Araújo

Após o declaração de Lázaro Ramos, Taís Araújo também falou sobre o casamento: “Mozinho, 21 anos e ainda é você a primeira pessoa que penso quando planejo viagens pra lugares que sonho conhecer, quando como uma comida gostosa ou conheço um restaurante novo é a você que quero apresentar, é com você que gosto de fofocar, mandar prints ou bobagens que saem na internet pra gente rir junto e fofocar ainda mais”, disse.

Em seguida, a atriz comentou: “Amo quando você assiste algo e guarda a cena que você mais gostou ou acha a mais importante pra me mostrar como aqueles atores são geniais. Amo quando você cisma de assistir 2 filmes por dia, mesmo sabendo que eu sempre vou dormir no meio do primeiro. É por ter você do meu lado na hora de dormir que abri a exceção e temos TV no quarto”, brincou.

No fim, derreteu-se: “É para ter você ao meu lado na hora de dormir que durmo com tapa olhos, mesmo odiando, porque eu durmo melhor com o calor do seu corpo junto ao meu. É com você que faz sentido dividir a vida e meus sonhos. É bom demais viver ao seu lado, nossa família é linda, nossos filhos são incríveis, nossa vida é uma delícia e eu sou muito, mas muito feliz ao seu lado. Te amo!”, concluiu.