Casados há menos de um mês, jovens morrem em grave acidente

Dois jovens, casados há menos de um mês, morreram em um grave acidente na rodovia PA-160, em Parauapebas (PA), na madrugada desse domingo (21/9).
Identificados como João Pedro Prudêncio Cardoso, 19 anos, e Maynara França Schio, 18, as vítimas morreram no local da batida. O Ford EcoSport, que colidiu com a motocicleta em que o casal estava, uma Yamaha MT-03, ficou com a parte frontal completamente destruída.
Leia também
-
Mulher tem couro cabeludo arrancado em ataque brutal de rottweilers
-
Quem era a Rainha da Cavalgada, encontrada morta após sair com amigos
-
Hematomas e versões contraditórias cercam morte da Rainha da Cavalgada
-
Rainha da Cavalgada, de 16 anos, aparece morta após sair com amigos
As vítimas do grave acidente se casaram em 28 de agosto. Nas redes sociais, eles haviam compartilhado registros da cerimônia com legendas apaixonadas.
Segundo a Polícia Militar do Estado do Pará (PMPA), o motorista trafegava na contramão quando colidiu com a moto em que João e Maynara estavam.
De acordo com testemunhas, populares revoltados chegaram a agredir o condutor, que foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) em estado grave e levado ao Hospital Geral de Parauapebas (HGP), onde permanece internado.
3 imagensFechar modal.1 de 3
O casal tinha 19 e 18 anos
Reprodução/Instagram2 de 3
Eles se casaram em 28 de agosto deste ano
Reprodução/Instagram3 de 3
O prefeito do município lamentou os falecimentos
Reprodução/Instagram