Casados há menos de um mês, jovens morrem em grave acidente

Dois jovens, casados há menos de um mês, morreram em um grave acidente na rodovia PA-160, em Parauapebas (PA), na madrugada desse domingo (21/9).

Identificados como João Pedro Prudêncio Cardoso, 19 anos, e Maynara França Schio, 18, as vítimas morreram no local da batida. O Ford EcoSport, que colidiu com a motocicleta em que o casal estava, uma Yamaha MT-03, ficou com a parte frontal completamente destruída.

As vítimas do grave acidente se casaram em 28 de agosto. Nas redes sociais, eles haviam compartilhado registros da cerimônia com legendas apaixonadas.

Segundo a Polícia Militar do Estado do Pará (PMPA), o motorista trafegava na contramão quando colidiu com a moto em que João e Maynara estavam.

De acordo com testemunhas, populares revoltados chegaram a agredir o condutor, que foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) em estado grave e levado ao Hospital Geral de Parauapebas (HGP), onde permanece internado.

O casal tinha 19 e 18 anos

Eles se casaram em 28 de agosto deste ano

O prefeito do município lamentou os falecimentos

