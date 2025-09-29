Casal chega de patinete elétrico em motel e cena viraliza nas redes

Um casal chamou a atenção ao chegar de patinete elétrico a um motel em Natal, no Rio Grande do Norte. A cena foi registrada por uma câmera de segurança e rapidamente se espalhou pelas redes sociais, gerando uma onda de reações bem-humoradas. O vídeo inusitado viralizou e até o próprio motel entrou na brincadeira, publicando em seu perfil: “Não importa o transporte, importa a experiência”.

Além do tom descontraído, o episódio também gerou discussões curiosas sobre o uso do novo serviço de patinetes na cidade. Internautas levantaram dúvidas sobre o funcionamento dos equipamentos, especialmente em casos como esse, em que o tempo de uso pode se esgotar durante a permanência no local. Quando isso acontece, o patinete trava automaticamente e precisa ser resgatado por funcionários da empresa responsável.

De acordo com informações, a chegada dos patinetes elétricos em Natal é recente, o serviço foi lançado oficialmente no último domingo (21) e, em poucos dias, já passou a fazer parte do cotidiano dos moradores. O uso inusitado do veículo mostra como a população está adotando rapidamente a novidade, ainda que em situações pouco convencionais.

Veja o vídeo: