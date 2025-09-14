Casal é encontrado morto em banheira de motel

Mortes, ainda sem causa aparente, foram descobertas após funcionários do estabelecimento estranharem a ausência de contato com os clientes

Um policial militar e uma mulherforam encontrados mortos na banheira de um motel em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, na noite deste sábado (13).

Casal é encontrado morto em banheira de motel. Foto: Reprodução

As mortes, ainda sem causa aparente, foram descobertas após funcionários do estabelecimento estranharem a ausência de contato com os clientes. O caso foi registrado como morte suspeita e morte súbita na Delegacia de Mogi das Cruzes.

O velório de Eduardo Silvestre será às 20h deste domingo (14), e o sepultamento ocorrerá às 16h de segunda-feira (15), ambos em Mogi das Cruzes.

O velório de Luana Ferreira também será às 20h de domingo (14), no Velório Braz Cubas, também em Mogi das Cruzes. O sepultamento está marcado para as 9h de segunda-feira (15), no Cemitério da Saudade.

