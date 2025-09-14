Casal é encontrado morto em banheira de motel

Um policial militar e uma mulherforam encontrados mortos na banheira de um motel em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, na noite deste sábado (13).

As mortes, ainda sem causa aparente, foram descobertas após funcionários do estabelecimento estranharem a ausência de contato com os clientes. O caso foi registrado como morte suspeita e morte súbita na Delegacia de Mogi das Cruzes.

O velório de Eduardo Silvestre será às 20h deste domingo (14), e o sepultamento ocorrerá às 16h de segunda-feira (15), ambos em Mogi das Cruzes.

O velório de Luana Ferreira também será às 20h de domingo (14), no Velório Braz Cubas, também em Mogi das Cruzes. O sepultamento está marcado para as 9h de segunda-feira (15), no Cemitério da Saudade.