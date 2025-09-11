11/09/2025
Casal é executado a tiros no interior do Acre; bebê também é baleada e fica em estado grave

Vizinhos relataram ter ouvido ao menos dez disparos durante a ação criminosa

Um duplo homicídio chocou a população de Epitaciolândia, no interior do Acre, na noite desta quinta-feira (11).

Caso aconteceu em Epitaciolândia/Foto: Reprodução/O Alto Acre

Segundo informações iniciais do site O Alto Acre, uma mulher identificada como Darliane Alves, de 21 anos, e o companheiro dela, identificado apenas como Kennedy, foram assassinados dentro da própria residência, localizada no bairro Buraco do Tatu.

Darliane foi atingida por disparos e morreu na porta de casa. A filha dela, uma bebê, também foi baleada, socorrida às pressas e encaminhada em estado grave ao hospital de Brasileia. A criança foi encontrada desmaiada ao lado do corpo da mãe.

A mulher morreu na porta de casa, ao lado da filha/Foto: Reprodução

O corpo de Kennedy foi localizado pela polícia dentro do banheiro da residência. Ele usava tornozeleira eletrônica e, segundo informações, havia se mudado para a casa há pouco tempo.

Vizinhos relataram ter ouvido ao menos dez disparos durante a ação criminosa.

Homem usava tornozeleira eletrônica/Foto: Reprodução

Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) do município. A Polícia Civil investiga o caso.

Matéria em atualização

