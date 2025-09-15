Casal é preso por torturar crianças e forçá-las a comer no chão “como cachorro”

A Polícia Civil de Mato Grosso prendeu, nesta segunda-feira (15/9), um casal suspeito de torturar e maltratar duas crianças em Paranatinga (a 373 km de Cuiabá). Segundo a corporação, os mandados foram cumpridos após diligências da Delegacia de Paranatinga, e as prisões preventivas do homem e da mulher foram decretadas pela Justiça. SESP

De acordo com a apuração policial, as vítimas — duas crianças de 6 e 8 anos — sofreram diversos episódios de violência em ambiente familiar. Em um dos registros, uma criança aparece comendo do chão, “como cachorro”, enquanto é ameaçada pela suspeita com uma mangueira. A investigação também aponta humilhações constantes, como ajoelhar por longos períodos sobre tampinhas de garrafa e agressões físicas. SESP

O homem preso é avô das crianças e possuía a guarda delas; segundo a Polícia Civil, ele adotou postura omissa, permitindo a continuidade das agressões. A mulher é companheira do avô. As diligências contaram com o apoio de testemunhas, além do Conselho Tutelar e do Ministério Público. SESP

A Polícia Civil informou que o inquérito deverá ser concluído nos próximos dias e remetido ao Poder Judiciário, para responsabilização dos autores conforme a lei. SESP

Fonte: Metrópoles

