Casal faz sexo na frente de criança e oferece bebida alcoolica a ela

Um casal está sendo investigado após ser flagrado fazendo sexo na frente de uma criança e tentando fazer com que ela tomasse bebida alcoólica. O caso foi registrado em Sobral, na região Norte do Ceará, no último sábado (20).

Nas imagens, um homem e uma mulher estão dentro de uma piscina praticando atos sexuais enquanto a criança, que tem entre 2 e 3 anos, nada perto deles

Em outro registro, o homem, totalmente nu, coloca uma garrafa long neck de cerveja na boca da criança, que retira a cabeça. O homem insiste, derramando a bebida na mão e colocando na boca do menor.

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por meio de nota, informou que investiga as circunstâncias da prática do crime de satisfação da lascívia mediante presença de criança e o oferecimento de bebida alcoólica a menor de idade.

“Imagens do fato já estão em posse dos investigadores. Os envolvidos foram identificados e serão notificados. A 2ª Delegacia de Polícia Civil de Sobral é a unidade responsável pela investigação”, salientou a nota da entidade.

O prefeito da cidade, Oscar Rodrigues (União), em publicação nas redes sociais, nesta segunda-feira (22), repudiou o ato e cobrou punição com urgência.

“Determinei ao Conselho Tutelar que acione o Ministério Público e a Polícia para as medidas legais cabíveis, garantindo a segurança do menor. Os envolvidos devem ser punidos com URGÊNCIA!”, comunicou o gestor municipal.

Publicado originalmente no site Diário do Nordeste.