28/09/2025
Universo POP
Zagueiro do Flamengo continua seguindo a ex mesmo após separação, unfollow e fotos apagadas
Novo affair de Dado Dolabella, conheça Marcela Tomaszewski, a “loira misteriosa” que foi clicada com o ator
Zé Felipe e Ana Castela divulgam prévia de nova música e clima de romance chama atenção
Gleici Damasceno assume namoro nas redes sociais e web reage com emoção; veja vídeo
Gal Costa recebe homenagens de famosos no dia que faria 80 anos
Mãe de Luan Alencar afirma que influenciador foi agredido pelo namorado em Paris
Drama e reviravolta! Como será o final de Afonso em Vale Tudo?
“Fiquei feliz por matar aula”: resposta de menina viraliza durante entrevista
Acreana escapa da 1ª roça e segue na Fazenda 17; ela foi a mais votada para continuar no jogo
Fã invade palco e morde Natanzinho Lima durante show na Paraíba

Casal fica ferido após acidente de motocicleta no bairro Floresta Sul, em Rio Branco

Casal seguia no sentido centro-bairro quando perdeu o controle da moto e caiu na via

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Jucineide Matos de Souza, de 40 anos, e Ruitmbergue Matos da Silva, de 44 anos, ficaram feridos na madrugada deste domingo, 28, após sofrerem um acidente de motocicleta na Estrada da Floresta, no bairro Floresta Sul, em Rio Branco.

Casal fica ferido após acidente de motocicleta no bairro Floresta Sul, em Rio Branco. Foto: ContilNet

Segundo testemunhas, o casal seguia no sentido centro-bairro quando perdeu o controle da moto e caiu na via. Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou as ambulâncias 02 e 07 para realizar o socorro.

Jucineide apresentou um corte na cabeça, escoriações e chegou a desmaiar no local. Já Ruitmbergue sofreu fratura na clavícula. Após serem estabilizados, ambos foram encaminhados ao pronto-socorro de Rio Branco. O estado de saúde dos dois é estável.

casal seguia no sentido centro-bairro quando perdeu o controle da moto e caiu na via. Foto: ContilNet

Policiais do Batalhão de Trânsito atenderam a ocorrência. O condutor, Ruitmbergue, recusou-se a realizar o teste do bafômetro.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost