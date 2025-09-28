Casal fica ferido após acidente de motocicleta no bairro Floresta Sul, em Rio Branco

Jucineide Matos de Souza, de 40 anos, e Ruitmbergue Matos da Silva, de 44 anos, ficaram feridos na madrugada deste domingo, 28, após sofrerem um acidente de motocicleta na Estrada da Floresta, no bairro Floresta Sul, em Rio Branco.

Segundo testemunhas, o casal seguia no sentido centro-bairro quando perdeu o controle da moto e caiu na via. Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou as ambulâncias 02 e 07 para realizar o socorro.

Jucineide apresentou um corte na cabeça, escoriações e chegou a desmaiar no local. Já Ruitmbergue sofreu fratura na clavícula. Após serem estabilizados, ambos foram encaminhados ao pronto-socorro de Rio Branco. O estado de saúde dos dois é estável.

Policiais do Batalhão de Trânsito atenderam a ocorrência. O condutor, Ruitmbergue, recusou-se a realizar o teste do bafômetro.