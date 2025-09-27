“Casamento às Cegas 50+”: mulher acusada de perseguir ex-noivo se pronuncia pela 1ª vez

Lucielma Cardeal, participante de “Casamento às Cegas 50+” acusada de perseguir o ex-noivo, Mario Roberto, se pronunciou, nesta sexta-feira (26/9), pela primeira vez sobre o tema. Em suas redes sociais, ela negou a insistência acima do aceitável. Os dois passaram boa parte da 5ª temporada do reality evoluindo como casal, mas ela “fugiu” do casório no momento final.

A confusão se iniciou na reta final da atração. No dia do casamento dos três dos cinco casais que ficaram noivos, Lucielma não subiu ao altar, acreditando que o pretendente não estaria completamente interessado. O empresário, de fato, confirmou que negaria, mas não gostou da postura, já que gostaria de uma explicação frente à frente.

Após as gravações, a técnica em logística entrou em contato com o ex-noivo para entender o que deu errado para o casal. Ainda magoado, ele decidiu cortar os laços e destacou que não gostaria de manter uma relação. Apesar da negativa, ela seguiu insistindo por uma resposta mais esclarecedora, até que foi bloqueada, como contou nos últimos episódios da atração.

“Não satisfeita, eu mandei mensagem do telefone da minha filha. Ele bloqueou também. Aí começou a saga da loucura de tentar falar com ele de tudo quanto fosse jeito. Então comecei a mandar mensagem de todos os telefones possíveis: vizinho, amigo, parente, meu pai… Quanto mais ele falava ‘não’ para mim, mais eu ia atrás dele”, admitiu Lucielma.

O relato foi à tona na versão final de “Casamento às Cegas 50+”, e alguns telespectadores consideraram que o caso se tratava de perseguição. Foi quando a mulher decidiu se pronunciar: “Eu fui mesmo procurá-lo. Porém, perseguição é diferente de você querer entender por que o outro agiu desta forma, entender por que algumas coisas não foram respeitadas”.

“Então, perseguição é diferente de tudo isso. Eu conversei com ele sobre esse tema e pedi para que ele provasse qual foi a perseguição que fiz contra ele. Mandar mensagem eu fiz, ok, procurar nas redes sociais, ok. Inclusive, fui à academia que ele mora, porém, meu carro ficou em um local onde é permitido. Não era privado”, continuou a participante.

Lucielma finalizou o desabafo, compartilhado nas redes sociais, deixando claro que o clima com Mario Roberto segue tenso: “Falei para ele: ‘se você se sentiu perseguido, por que você não fez um boletim de ocorrência?’ Agora, eu tenho elementos não só para fazer um B.O. como ir além. Se ele quer dessa forma, infelizmente, vamos fazer da forma que ele quer. Beijos”.