Casamento: filha de Faustão confirma que será levada ao altar pelo pai

Após quatro anos juntos e noivos desde 2024, Lara Silva e Julinho Casares vão oficializar a união em uma cerimônia reservada para familiares e amigos, marcada para este sábado (20/9).

Em entrevista ao gshow, a cantora, filha do apresentador Faustão, revelou detalhes da celebração planejada pelo casal.

Detalhes da cerimônia

“Vai ser uma cerimônia superpequena, com 40 convidados, pais, irmãos, tios e tias, avós e avôs e pessoas muito próximas, algo bem intimista que sempre foi o que pensamos”, explicou Lara, acrescentando:

“Vai ser tudo em casa. O que sempre quis é oferecer uma memória para termos juntos, celebramos juntos nossa união, são pessoas que convivem com a gente, que estão sempre do nosso lado nos momentos importantes. Não é um evento, nada grande, nunca quisemos isso, queremos ter a memória de um dia feliz, cheio de amor com as pessoas que amamos e nos acompanham. A vida só vale a pena por conta dos relacionamentos que a gente.”

Faustão levará a filha ao altar

O pai da cantora terá papel especial na cerimônia. Lara confirmou que Faustão vai acompanhá-la até o altar:

“Ele vai estar presente, vai me levar ao altar, com todos os cuidados, a gente optou por ser em casa porque sempre quis e porque para ele é muito mais cômodo, o importante é estarmos juntos. Para mim e a família inteira é um sonho ter esse momento especial e ele estar presente.”

Recentemente, Faustão recebeu alta do Einstein Hospital Israelita, em São Paulo, após três meses internado. Ele passou por transplantes de rim e fígado, além de tratar uma infecção bacteriana aguda com sepse. Em agosto de 2023, o apresentador já havia passado por um transplante de coração.

Celebração com amigos

Apesar do caráter intimista, os noivos não abriram mão da celebração com os convidados. “Depois da cerimônia, vamos fazer uma festinha para dançarmos com nossos melhores amigos, é pequena. Vai ter DJ, música e um trio de eltrofunk que estou muito animada [risos]. Não vai ter banda, uma festinha mesmo”, comentou Lara.

A cantora ainda explicou que o evento fugirá do tradicional: “As pessoas não sabem muito o que esperar, só estão indo comemorar com a gente, não vai ser um casamento tradicional. Vai ser uma cerimônia, almoço para família e uma festinha para nossos melhores amigos. Estou muito animada.”