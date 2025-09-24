24/09/2025
Caso Coldplay: marido da executiva estava no show com outra mulher

Escrito por Metrópoles
O episódio polêmico durante o show do Coldplay, que resultou na saída de dois executivos da empresa de tecnologia Astronomer, teve novos detalhes revelados nesta quarta-feira (24/9). Kristin Cabot, chefe de RH de 52 anos, foi flagrada nos telões do estádio abraçada ao CEO casado Andy Byron, enquanto seu ex-marido, Andrew Cabot, assistia ao show acompanhado de outra mulher, que hoje é sua namorada.

O incidente ocorreu em julho, quando Kristin e Byron apareceram na famosa “kiss cam”, viralizando nas redes sociais e gerando repercussão negativa para a empresa. Amigos próximos asseguram que Kristin e Byron mantêm apenas amizade, e que o abraço foi inapropriado, mas não representou um caso extraconjugal.

Fontes ouvidas pelo The Times explicam que Kristin e Andrew já viviam separados em residências distintas há algumas semanas, embora o divórcio ainda não fosse público.

"Câmera do beijo" do Coldplay: ex detalha relação com mulher flagrada abraçada com ceo

Andy Byron pode processar o Coldplay

Coldplay

“Kristin estava no camarote com colegas de trabalho, e Andrew também estava lá com um encontro, que hoje é sua namorada”, contou uma fonte ao jornal britânico.

No vídeo, que viralizou e mostra Kristin e Andy Byron juntos, Chris Martin, vocalista do Coldplay, comentou a cena com bom humor: “Ou eles estão tendo um caso ou são muito tímidos”.

O caso provocou a renúncia de Byron e Kristin, que foram suspensos pela Astronomer nos dias seguintes. A empresa divulgou um comunicado para minimizar os danos e assegurar clientes, mas reconheceu o impacto negativo na imagem da marca.

