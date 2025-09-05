Caso da mala: quem é o publicitário que matou e esquartejou namorada

O homem preso preventivamente nesta sexta-feira (5/9) pela Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul (PCRS), suspeito de matar e esquartejar a namorada, em um crime que chocou Porto Alegre (RS), é Ricardo Jardim (foto em destaque), 65 anos.

Ele é formado e pós-graduado em publicidade e recebeu, inclusive, homenagens públicas por sua atuação profissional.

Ele foi preso nesta sexta (5) acusado de estar por trás de um crime misterioso e macabro. Segundo o delegado Mario Souza, diretor do Departamento de Homicídios, ele assassinou a namorada em 9 de agosto.

No dia 13, os primeiros restos mortais da mulher foram encontrados em uma rua erma do bairro Santo Antônio, Zona Leste da cidade. Os membros estavam dentro de sacolas de lixo.

Sete dias depois, o publicitário colocou o tronco da vítima dentro de uma mala e levou à rodoviária de Porto Alegre, deixando a bolsa em um guarda-volumes.

“Chocar o país”

Para os investigadores, ele não apenas planejou o feminicídio, mas também quis afrontar o Estado e causar impacto público, escolhendo locais estratégicos e deixando pistas falsas para confundir a apuração.

De acordo com o delegado Mário Souza, o suspeito é “um homem frio, educado e de inteligência acima da média”.

Mesmo tomando precauções para não ser identificado — como uso de máscara, luvas, óculos e boné —, ele se expôs em locais monitorados por câmeras. “Ele quis aparecer. Quis chocar a sociedade, como se estivesse um passo à frente da polícia”, explicou o delegado.

Contumaz

Esta não é a primeira vez que o homem entra na mira da Justiça do RS. Em 2018, ele foi condenado a 28 anos de prisão por matar e concretar a própria mãe em um armário três anos antes.

À época, a Justiça do RS concluiu que Ricardo matou a mãe, que tinha 76 anos, com 13 facadas.

Apesar do crime ter tido ampla repercussão, inclusive na imprensa nacional, ele recebeu o benefício de progredir ao regime semiaberto em 2024.

Caso da mala: publicitário é preso por matar e esquartejar namorada

O homem havia progredido para o regime semiaberto em 2024

