Caso Juliana Chaar: advogado comemora saída da prisão preventiva e agradece defesa

Após ser liberado da prisão preventiva, o advogado Keldheky Maia da Silva, acusado de tentativa de homicídio durante uma confusão que resultou na morte da assistente jurídica Juliana Chaar Marçal, de 36 anos, já publicou uma mensagem de agradecimento nas redes sociais.

Keldheky estava detido desde 7 de agosto, após o incidente ocorrido na madrugada de 21 de junho, em frente à casa noturna Dibuteco, no bairro Isaura Parente, em Rio Branco.

Na primeira publicação após a soltura, ele destacou a atuação de sua defensora, a advogada Paula Belmino:

“Quero agradecer imensamente essa minha amiga e advogada de excelência! Obrigado por todo o teu esforço e competência para com minha causa”, escreveu.

Belmino aparece ao lado de Keldheky em foto publicada em frente ao Batalhão de Operações Especiais, onde ele estava preso.

A revogação da prisão ocorreu nesta quinta-feira (18) pelo Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), após a defesa argumentar que não havia elementos suficientes para a manutenção da medida cautelar. O desembargador Francisco Djalma, relator do caso, se manifestou favorável, sendo acompanhado pelos desembargadores Samuel Evangelista e Denise Bomfim.

O Ministério Público do Acre (MPAC) também se posicionou a favor da liberdade, recomendando medidas cautelares, como uso de tornozeleira eletrônica e recolhimento noturno, que foram acatadas pelos magistrados.