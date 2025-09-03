Caso Pedrinho: mãe e padrasto são presos por morte de menino de 2 anos

A mãe e o padrasto de Pedro Henrique Ferreira Danin, o Pedrinho, que morreu misteriosamente, aos 2 anos de idade, em Santa Isabel, na Grande São Paulo, no último dia 22 de julho, foram presos temporariamente pela Polícia Civil na manhã desta quarta-feira (3/9).

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), as capturas ocorreram nas cidades de Guarujá e Águas de Lindóia, no litoral e interior paulista, respectivamente.

Até o fim da tarde desta quarta, as prisões ainda não haviam sido comunicadas ao Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) “A autoridade policial tem o prazo de 24 horas para apresentar os presos à justiça”, informou a Corte.

Morte ainda não tem explicação

O padrasto da criança, de 21 anos, contou às autoridades que deixou o enteado no banho e, quando retornou, o encontrou caído no chão, já inconsciente, no dia 22 de julho.

Ele afirmou ainda que buscou socorro na vizinhança e conseguiu ajuda de um motorista que passava pelo local. A criança foi levada à Santa Casa da cidade, onde foi constatada a morte.

Investigação