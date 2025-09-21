Caso Ruy Ferraz: dono do “QG dos criminosos” é preso em São Paulo

A Polícia de São Paulo prendeu na madrugada deste domingo (21/9) William Silva Marques, dono da casa usada como QG do crime, em Praia Grande – imóvel de onde teria saído o fuzil usado na execução do ex-delegado-geral Ruy Ferraz Fontes.
William teve a prisão decretada pela Justiça e estava foragido. Ele é o quarto suspeito de envolvimento no crime preso. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, ele se entregou no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, acompanhado de seu advogado.
Leia também
-
Caso Ruy Ferraz: delegada deixou cargo no litoral após sofrer ameaças
-
Caso Ruy Ferraz: suspeito diz que buscava filha na hora do assassinato
-
Caso Ruy Ferraz: Justiça decreta prisão de dono do “QG dos criminosos”
-
Caso Ruy Ferraz: polícia identifica QG dos criminosos em Praia Grande
Outros três investigados ainda estão foragidos.
Uma semana após o crime, dos sete envolvidos identificados, três foram presos: Rafael Marcell Dias Simões, que se entregou neste sábado (20/9); Dahesly Oliveira Pires, acusada de ser a mulher que foi buscar o fuzil no litoral paulista, e Luiz Henrique Santos Batista, conhecido como Fofão, que teria dado carona para um dos criminosos fugir da cena do crime.
Outros três estão foragidos e são procurados: Felipe Avelino da Silva, conhecido como Mascherano, e Flávio Henrique Ferreira de Souza, que tiveram material genético encontrado em um dos carros usados no crime; e Luis Antônio Rodrigues de Miranda, que é procurado por ter pedido para uma mulher ir buscar um dos fuzis utilizados na execução.
“QG do crime”
Uma casa em Praia Grande foi apontada pela Polícia como o imóvel que teria sido utilizado como QG pelo grupo que executou o ex-delegado-geral Ruy Ferraz Fontes.
O imóvel fica na rua Campos do Jordão, no bairro Jardim Imperador, a oito quilômetros da prefeitura da cidade, de onde Ruy saiu antes de ser assassinado.
A polícia chegou ao local após denúncia de vizinhos que identificaram uma movimentação estranha na véspera do crime. Do local, teria saído Dahesly Oliveira, identificada como a responsável por transportar um fuzil utilizado na execução.
A diretora do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da PCSP, Ivalda Aleixo, informou que a casa passou por perícia na quarta-feira (17/9) para a coleta de impressões digitais que devem ser usadas na identificação de outros envolvidos.
O local seria uma casa de aluguel de fim de semana, e a polícia ainda não divulgou informações sobre o período em que os criminosos passaram lá.
Quem era o ex-delegado Ruy Ferraz
- O ex-delegado Ruy Ferraz Fontes ocupava o cargo de secretário de Administração de Praia Grande após se aposentar da Polícia Civil.
- Ele atuou por 40 anos na corporação e era especialista na facção paulista.
- Ferraz tinha especialização em administração geral e financeira em órgãos públicos e participou de cursos complementares, como o de Antidrogas e Antiterrorismo realizado pelo Ministério do Interior e da Segurança Pública da Polícia Nacional da França e o de Aperfeiçoamento sobre Repressão às Drogas, em Vancouver, pela Polícia Montada do Canadá, conforme informou a Prefeitura de Praia Grande.
- Ele iniciou a carreira como delegado de Polícia Titular da Delegacia de Polícia do Município de Taguaí, do Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo Interior (Deinter) 7.
- Durante a vida profissional, foi delegado de polícia assistente da equipe da Divisão de Homicídios do Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), delegado de polícia titular da 1ª Delegacia de Polícia da Divisão de Investigações Sobre Entorpecentes do Departamento Estadual de Repressão ao Narcotráfico (Denarc), delegado de polícia titular da 5ª Delegacia de Polícia de Investigações Sobre Furtos e Roubos a Bancos do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) e comandou outras delegacias e divisões na capital.
- Ferraz também esteve à frente da Delegacia Geral de Polícia do Estado de São Paulo e foi diretor do Departamento de Polícia Judiciária da Capital (Decap).
- Atuou ainda como professor assistente de criminologia e direito processual penal da Universidade Anhanguera e também como professor de investigação policial pela Academia da Polícia Civil do Estado de São Paulo.