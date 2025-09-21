Caso Ruy Ferraz: dono do “QG dos criminosos” é preso em São Paulo

A Polícia de São Paulo prendeu na madrugada deste domingo (21/9) William Silva Marques, dono da casa usada como QG do crime, em Praia Grande – imóvel de onde teria saído o fuzil usado na execução do ex-delegado-geral Ruy Ferraz Fontes.

William teve a prisão decretada pela Justiça e estava foragido. Ele é o quarto suspeito de envolvimento no crime preso. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, ele se entregou no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, acompanhado de seu advogado.

Outros três investigados ainda estão foragidos.

Uma semana após o crime, dos sete envolvidos identificados, três foram presos: Rafael Marcell Dias Simões, que se entregou neste sábado (20/9); Dahesly Oliveira Pires, acusada de ser a mulher que foi buscar o fuzil no litoral paulista, e Luiz Henrique Santos Batista, conhecido como Fofão, que teria dado carona para um dos criminosos fugir da cena do crime.

Outros três estão foragidos e são procurados: Felipe Avelino da Silva, conhecido como Mascherano, e Flávio Henrique Ferreira de Souza, que tiveram material genético encontrado em um dos carros usados no crime; e Luis Antônio Rodrigues de Miranda, que é procurado por ter pedido para uma mulher ir buscar um dos fuzis utilizados na execução.

“QG do crime”

Uma casa em Praia Grande foi apontada pela Polícia como o imóvel que teria sido utilizado como QG pelo grupo que executou o ex-delegado-geral Ruy Ferraz Fontes.

O imóvel fica na rua Campos do Jordão, no bairro Jardim Imperador, a oito quilômetros da prefeitura da cidade, de onde Ruy saiu antes de ser assassinado.

A polícia chegou ao local após denúncia de vizinhos que identificaram uma movimentação estranha na véspera do crime. Do local, teria saído Dahesly Oliveira, identificada como a responsável por transportar um fuzil utilizado na execução.

A diretora do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da PCSP, Ivalda Aleixo, informou que a casa passou por perícia na quarta-feira (17/9) para a coleta de impressões digitais que devem ser usadas na identificação de outros envolvidos.

O local seria uma casa de aluguel de fim de semana, e a polícia ainda não divulgou informações sobre o período em que os criminosos passaram lá.

Quem era o ex-delegado Ruy Ferraz