10/09/2025
Universo POP
Chapelaria acreana Sol & Lua é embaixadora do 1º Encontro de Mulheres do Agro & Empreendedoras
Charlie Kirk morre após ser baleado durante palestra em universidade de Utah
Mulher que ganhou mais de 100 milhões em loteria, busca o prêmio de máscara para não ser identificada
“Me dê 100 anos de cadeia”: apoiador pede para ser preso no lugar de Bolsonaro
Antes da festa, Virginia Fonseca e Zé Felipe batizam José Leonardo; veja vídeo
Angela Ro Ro queria barrar família da herança: “Cafajestes”, disse em áudios
Mariano é acionado na Justiça por dívidas de mais de R$ 180 mil; cantor diz que já negocia valores
Mari Menezes acusa ex de dopá-la em festa e detalha “manipulação absurda”
Triste adeus: Meire Morato, ex de Péricles e mãe de Lucas Morato, morre aos 56 anos
Carlinhos Maia nega ser pivô da treta entre Simone Mendes e Manu Bahtidão

Caso Yuri Lima e Iza: curtir fotos sensuais de outras é microtraição?

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
caso-yuri-lima-e-iza:-curtir-fotos-sensuais-de-outras-e-microtraicao?

O jogador de futebol Yuri Lima, namorado de Iza, foi flagrado repostando a foto de uma mulher de biquíni no Instagram. A situação viralizou, sobretudo porque o casal havia passado por um momento conturbado (e parecido) em 2024. À época, o relacionamento chegou ao fim após a exposição de conversas picantes de Yuri com Kevelin Gomes, criadora de conteúdo adulto.

Leia também

Quando o caso ocorreu, a cantora estava grávida de Nala, primeira filha do casal, e postou um vídeo expondo o namorado na web. Posteriormente, os dois reataram o namoro, e Yuri Lima até comemorou o perdão. “Você é a mulher da minha vida toda! Te amo muito”, escreveu.

Yuri Lima surge em clique raro ao lado de Iza e se declara - MetrópolesYuri Lima surge em clique raro ao lado de Iza e se declara

Agora, o ex-jogador voltou aos holofotes e levantou debates sobre o que é considerado uma traição, ou “microtraição”, como são chamados os hábitos que, embora não configurem infidelidade, acabam minando a relação.

O que é uma microtraição

A coluna Pouca Vergonha abordou o tema anteriormente e, para uma especialista, a situação atual pode ser enquadrada dentro dessa ideia.

A microtraição é um conceito que engloba comportamentos aparentemente pequenos, mas que destroem a confiança no relacionamento. Enquanto a traição convencional envolve uma quebra clara dos acordos do casal (como um caso amoroso ou sexual), a microtração age de forma mais sutil.

A psicóloga Emily Verde destacou que as microtraições acontecem de várias formas, como esconder interações, manter conversas ambíguas ou omitir informações que, isoladas, podem parecer inofensivas. Quando repetidas, criam um padrão de desconfiança.

6 imagensAtualmente, existem diversos tipos de relações, monogâmicas ou nãoCada vez mais pessoas se sentem confortáveis para explorar novos tipos de relacionamentoEntretanto, a geração Z parece ainda ser majoritariamente monogâmicaPesquisas mostram que dormir com a parceria pode melhorar o sono e o bom-humorBoletos e trabalho acabam com o tesão do brasileiro, segundo pesquisaFechar modal.1 de 6

Estar em um relacionamento saudável envolve uma troca de confiança

Getty Images2 de 6

Atualmente, existem diversos tipos de relações, monogâmicas ou não

Getty Images3 de 6

Cada vez mais pessoas se sentem confortáveis para explorar novos tipos de relacionamento

Getty Images4 de 6

Entretanto, a geração Z parece ainda ser majoritariamente monogâmica

Getty Images5 de 6

Pesquisas mostram que dormir com a parceria pode melhorar o sono e o bom-humor

Getty Images6 de 6

Boletos e trabalho acabam com o tesão do brasileiro, segundo pesquisa

Getty Images

Sobre as redes sociais, a profissional aponta que muitos casais não estabelecem limites claros para o uso, e isso gera conflitos. O que para um é “apenas uma curtida”, para o outro pode ser uma quebra de confiança.

“Os comportamentos que mais causam incômodo nos casais são os flertes digitais (curtidas em fotos sugestivas e mensagens íntimas, para citar alguns exemplos) e as comparações constantes quando um dos pares segue perfis de ex ou pessoas que despertam ciúmes”, pondera.

Na visão da expert, uma saída é investir no diálogo e pensar, antes de agir on-line, se a parceria acharia honesto aquele tipo de troca, ainda que virtual e sem a real intenção de “pular a cerca”.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Adolescentes são flagrados fazendo live nas redes sociais de dentro de unidade socioeducativa do Acre

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost