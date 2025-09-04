Casos de covid-19 crescem 90% em Rio Branco em uma semana e prefeitura emite alerta

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), emitiu a Nota de Alerta nº 04/2025 diante do aumento de 90% nos casos de covid-19 registrados na semana epidemiológica 35, entre os dias 24 e 30 de agosto. Foram confirmados 19 casos, contra 10 na semana anterior. Desde o início de 2025, o município soma 1.855 confirmações da doença, com 255 casos suspeitos somente na última semana. A maioria dos diagnósticos ao longo do ano ocorreu em pessoas entre 40 e 49 anos, com 375 registros, seguidas pela faixa etária de 30 a 39 anos, com 349 casos. Apesar disso, os idosos foram os mais afetados na semana mais recente.

A nota técnica destaca a necessidade de intensificação da vigilância epidemiológica e da identificação precoce dos casos, além da adoção de medidas de controle como uso de máscara e reforço da testagem. A testagem rápida de antígeno está disponível nas URAPs e na Policlínica Barral y Barral, devendo os profissionais de saúde registrar os resultados no e-SUS Notifica. Em caso de confirmação, não deve ser feito reteste, e os pacientes devem receber atestado de sete dias a partir do início dos sintomas.

Em situações de surto em Instituições de Longa Permanência para Idosos, creches ou escolas, os casos precisam ser notificados imediatamente ao Departamento de Vigilância Epidemiológica. A nota também orienta o início do tratamento com Nirmatrelvir/Ritonavir (Paxlovid®) até o quinto dia de sintomas para pessoas imunocomprometidas a partir de 18 anos e para idosos com 65 anos ou mais, desde que apresentem quadro leve a moderado e não necessitem de oxigênio suplementar.

O secretário municipal de Saúde, Rennan Biths, reforçou que a rede de atenção básica está preparada para atender a população e alertou para os cuidados que devem ser mantidos.

“A atenção deve ser redobrada sobre esse vírus que, atualmente, vem sendo controlado. A vacinação em dia e cuidados diários na rotina, como a utilização de máscara e álcool nas mãos é de suma importância para manter a segurança, principalmente da população mais sensível, como idosos e pessoas com comorbidades. Temos reforçado continuamente nossa rede, com medidas estruturantes e reforço de pessoal”, afirmou.

A Secretaria de Saúde também orienta a população sobre os fluxos de atendimento. As Unidades Básicas de Saúde devem ser procuradas em casos leves, como sintomas iniciais de síndrome gripal — febre baixa, tosse, dor de garganta, coriza e dor de cabeça leve. Nestes locais também são realizados os testes para covid-19 e a atualização da vacinação. Já as Unidades de Pronto Atendimento são recomendadas para casos moderados ou graves, quando houver sinais de alerta como febre persistente por mais de três dias, falta de ar ou dificuldade para respirar, dor no peito, confusão mental, fraqueza intensa ou sinais de desidratação. Nestes casos, o atendimento deve ser imediato.

Entre as medidas preventivas recomendadas estão o uso de máscaras em locais fechados ou com aglomeração, a higienização frequente das mãos com água e sabão ou álcool em gel 70%, o uso de lenço descartável para higiene nasal, a etiqueta respiratória ao tossir ou espirrar, a não utilização compartilhada de objetos de uso pessoal, a manutenção de ambientes bem ventilados e a adoção de hábitos saudáveis, como alimentação balanceada e ingestão adequada de líquidos.

O prefeito Tião Bocalom destacou o compromisso da gestão municipal em conter o avanço da covid-19. “Estamos atentos ao crescimento dos casos de covid-19 em Rio Branco e atuando de forma responsável para garantir atendimento de qualidade à nossa população. Reforçamos as equipes de saúde, fortalecemos nossas unidades e seguimos orientando a população sobre prevenção. A pandemia nos ensinou muito e, com união, vamos continuar protegendo a vida dos rio-branquenses”, afirmou.