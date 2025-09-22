Casos de dengue no Acre em 2025 disparam 120% em comparação com ano anterior

O Acre registrou 6.880 casos confirmados de dengue do início de 2025 até a semana epidemiológica 32, segundo o último boletim da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre). O número de casos prováveis, ainda sem confirmação, chega a 8.984.

Os dados revelam um aumento expressivo em comparação com o mesmo período de 2024, quando o estado teve 3.123 casos confirmados e 3.954 prováveis. Isso representa um aumento de 120% nos casos confirmados.

Situação por Região

A Região do Baixo Acre é a mais afetada, com 3.481 casos confirmados e 3.971 prováveis em 2025. No ano anterior, a mesma região havia registrado 1.002 casos confirmados e 1.159 prováveis.

Em seguida, a Região do Juruá/Tarauacá e Envira apresentou 3.244 casos confirmados e 4.778 prováveis em 2025. Em 2024, foram 681 confirmados e 1.328 prováveis.

A Região do Alto Acre teve o menor número de casos em 2025, com 155 casos confirmados e 235 prováveis. No ano anterior, a região registrou 1.440 casos confirmados e 1.467 prováveis.

Perfil de gênero e faixa etária

A análise dos casos prováveis de 2025 revela que a maioria das pessoas afetadas é do sexo feminino, exceto na faixa de 10 a 14 anos.

A faixa etária mais atingida foi a de 20 a 34 anos , com 1.495 casos prováveis em mulheres e 1.203 em homens .

. Na faixa de 35 a 49 anos , as mulheres também foram o grupo mais afetado, com 1.068 casos, enquanto os homens registraram 797 .

. Entre 10 e 14 anos , no entanto, os homens tiveram mais casos prováveis (371) do que as mulheres (431) .

Vacinação contra a Dengue no Estado

Os dados de vacinação contra a dengue em crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, atualizados até 29 de julho de 2025, indicam uma baixa cobertura. A meta de vacinação para essa faixa etária é de 75.573 pessoas no estado.

Apenas 17.983 pessoas receberam a primeira dose, o que corresponde a 23,80% da meta.

O percentual é ainda menor para a segunda dose, com somente 6.701 pessoas vacinadas, ou 8,87% da meta.

Os municípios de Jordão e Manoel Urbano têm as maiores coberturas de primeira dose, com 62,10% e 60,28%, respectivamente.

Em contraste, Tarauacá (12,53%), Rio Branco (15,37%) e Cruzeiro do Sul (15,80%) apresentam as menores coberturas de primeira dose.