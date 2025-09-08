Causa da morte de Angela Ro Ro é divulgada: veja

A cantora Angela Ro Ro morreu na manhã desta segunda-feira (8/9), aos 75 anos, no Rio de Janeiro (RJ). A cantora contraiu uma infecção bacteriana na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Silvestre e não resistiu, segundo o advogado Carlos Eduado Lyrio, que se apresenta como representante de Angela.

Ela estava internada desde junho e chegou a passar 21 dias sob cuidados intensivos após complicações que levaram à intubação e à realização de uma traqueostomia. Ainda de acordo com o advogado, a cantora não estava isolada dos demais pacientes e uma transferência chegou a ser planejada antes da morte.

Angela Ro Ro

Angela Maria Diniz Gonsalves, mais conhecida como Angela Ro Ro

Angela Ro Ro

Angela Maria Diniz Gonsalves, mais conhecida como Angela Ro Ro

Angela Ro Ro na juventude

Antes da piora no quadro clínico, Angela chegou a apresentar dificuldades de comunicação e coordenação motora, mas voltou a falar no começo de agosto. Na mesma época, ela lançou um site para receber doações.

Leia também

A carreira de Angela Ro Ro

Angela Ro Ro iniciou a carreira na década de 1970 e logo se tornou um dos nomes mais marcantes da música popular brasileira. Com seu estilo irreverente e voz inconfundível, conquistou público e crítica com músicas como Amor, Meu Grande Amor, Compasso e Fogueira, além de parcerias com artistas como Maria Bethânia e Cazuza.