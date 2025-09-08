08/09/2025
Causa da morte de Angela Ro Ro é divulgada: veja

Escrito por Metrópoles
A cantora Angela Ro Ro morreu na manhã desta segunda-feira (8/9), aos 75 anos, no Rio de Janeiro (RJ). A cantora contraiu uma infecção bacteriana na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Silvestre e não resistiu, segundo o advogado Carlos Eduado Lyrio, que se apresenta como representante de Angela.

Ela estava internada desde junho e chegou a passar 21 dias sob cuidados intensivos após complicações que levaram à intubação e à realização de uma traqueostomia. Ainda de acordo com o advogado, a cantora não estava isolada dos demais pacientes e uma transferência chegou a ser planejada antes da morte.

Antes da piora no quadro clínico, Angela chegou a apresentar dificuldades de comunicação e coordenação motora, mas voltou a falar no começo de agosto. Na mesma época, ela lançou um site para receber doações.

Leia também

A carreira de Angela Ro Ro

Angela Ro Ro iniciou a carreira na década de 1970 e logo se tornou um dos nomes mais marcantes da música popular brasileira. Com seu estilo irreverente e voz inconfundível, conquistou público e crítica com músicas como Amor, Meu Grande Amor, Compasso e Fogueira, além de parcerias com artistas como Maria Bethânia e Cazuza.

