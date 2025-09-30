30/09/2025
Cavalo é sacrificado após ser atropelado por veículo na Epia Norte

Um cavalo precisou ser sacrificado depois de ficar ferido com múltiplas lesões ao ser atropelado na Estrada Parque Indústria e Abastecimento (Epia) Norte, na noite dessa segunda-feira (29/9).

O Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) atendeu a ocorrência por volta das 22h. O animal estava caído no asfalto e ferido após ter sido atingido por um veículo.

Após avaliação realizada pelos socorristas, o animal apresentava múltiplas lesões nas patas e no focinho. Os militares iniciaram os procedimentos de curativos, e o órgão de fiscalização e proteção animal da Secretaria de Agricultura (Seagri-DF), foi acionado.

Após avaliação veterinária, optou-se pela eutanásia do animal. O Serviço de Limpeza Urbana (SLU) realizou a coleta do equino.

Durante o atendimento, uma faixa de rolamento precisou ser interditada.

