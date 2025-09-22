Cavalo rouba a cena e passeia entre os carros em Campo Grande. Vídeo

Um cavalo roubou a cena em pleno movimento na Avenida Euler de Azevedo, na manhã desse domingo (20/9), em Campo Grande (MS). No vídeo divulgado pela página Campo Grande Mil Grau, o animal aparece no canteiro da via, mas, segundo testemunhas, ele chegou a invadir a pista e correr entre os carros.
Temendo uma reação mais brusca do animal, motoristas reduziram a velocidade até que ele tomasse seu rumo.
Leia a reportagem completa e assista ao vídeo no TopMídia News, parceiro do Metrópoles.