Cavalo rouba a cena e passeia entre os carros em Campo Grande. Vídeo

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
cavalo-rouba-a-cena-e-passeia-entre-os-carros-em-campo-grande.-video

Um cavalo roubou a cena em pleno movimento na Avenida Euler de Azevedo, na manhã desse domingo (20/9), em Campo Grande (MS). No vídeo divulgado pela página Campo Grande Mil Grau, o animal aparece no canteiro da via, mas, segundo testemunhas, ele chegou a invadir a pista e correr entre os carros.

Leia também

Temendo uma reação mais brusca do animal, motoristas reduziram a velocidade até que ele tomasse seu rumo.

Leia a reportagem completa e assista ao vídeo no TopMídia News, parceiro do Metrópoles.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Pajéco inaugura espaço em loja colaborativa no Via Verde Shopping; confira os detalhes

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost